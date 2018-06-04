РАМАЛЛАХ, 4 июн — РИА Новости. Российско-палестинское гуманитарное сотрудничество находится на высоком уровне, сообщил РИА Новости руководитель миссии Российской Федерации при Палестинской национальной администрации в Рамаллахе Айдар Аганин.
"Уровень гуманитарного сотрудничества на довольно высоком уровне. Это не значит, что на этом следует успокаиваться, но гордиться есть точно чем", — заявил дипломат.
В частности, Аганин отметил работу в Вифлееме Российского центра науки и культуры, который оказывает содействие местным жителям в изучении русского языка и получении высшего образования в РФ, а также организует культурные мероприятия.
Руководитель миссии также рассказал о работе российского музейно-паркового комплекса вокруг "Древа Закхея" (также известно как "Библейская смоковница") в Иерихоне, где открыта археологическая экспозиция на базе находок, сделанных российскими специалистами, и упомянул о проекте реконструкции исторической улицы "ан-Наджма" (Звезды) в Вифлееме. По его словам, в 2016 году российское правительство выделило на реконструкцию четыре миллиона долларов, работы уже идут полным ходом и вероятно продолжатся до осени 2019 года.