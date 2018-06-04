Работу КПП на границе Украины и Молдавии приостановят из-за ремонта

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости. Пункт пропуска на украинско-молдавской границе в Одесской области временно закроют из-за ремонтных работ, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"С 16.00 (совпадает с мск) 4 июня 2018 года до 17.00 5 июня 2018 года общий украинско-молдавский пункт пропуска через государственную границу "Паланка-Маяки-Удобное", который находится на транзитном участке автодороги Одесса-Рени в Белгород-Днестровском районе Одесской области, временно не будет функционировать. Такое неудобство связано с проведением строительных работ по обеспечению пункта пропуска электропитанием", – говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

Погранслужба Украины также просит граждан, которые намерены пересекать государственную границу, учитывать эту информацию и выбирать другие пункты пропуска.

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