Применение силы в Палестине мешает переговорам, заявил представитель России

РАМАЛЛАХ, 4 июн — РИА Новости. Использование военно-силовых методов сторонами палестино-израильского конфликта не может привести к решению проблем, он должен решаться через переговорный процесс, заявил РИА Новости руководитель миссии Российской Федерации при Палестинской национальной администрации в Рамалле Айдар Аганин.
По его мнению, внешним сторонам конфликта "повсеместно, в том числе на площадке СБ ООН, следует энергично поощрять палестинцев и израильтян двигаться в этом направлении, и уж точно не предпринимать сомнительные однобокие шаги, которые лишь осложняют формирование условий для урегулирования палестинской проблемы".
Представитель РФ напомнил также, что четверка международных посредников по ближневосточному урегулированию, членом которой является Россия, "даже в отсутствие палестино-израильского переговорного процесса сохраняет свою роль и работает в интересах организации этого диалога".
Аганин напомнил также, что Москва выступает за скорейшее возобновление прямого диалога между палестинцами и израильтянами на основе соответствующих международных решений.
"В этих целях наше руководство в свое время пригласило к себе лидеров Палестины и Израиля для запуска такого диалога без предварительных условий. Российское предложение остается, как говорится, "на столе", — напомнил он.
Протесты в секторе Газа обострились после решения США перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим в минувшем месяце. Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.