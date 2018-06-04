Применение силы в Палестине мешает переговорам, заявил представитель России

РАМАЛЛАХ, 4 июн — РИА Новости. Использование военно-силовых методов сторонами палестино-израильского конфликта не может привести к решению проблем, он должен решаться через переговорный процесс, заявил РИА Новости руководитель миссии Российской Федерации при Палестинской национальной администрации в Рамалле Айдар Аганин.

"Очевидно, что использование военно-силовых методов не может привести к решению проблем, существующих между сторонами. Ведь речь идет об урегулировании палестинского вопроса через переговорный процесс на известной международно-правовой основе. А как налаживать процесс, если в ходу мины и ракеты? Поэтому путь к диалогу и в итоге к миру требует отказа от ставки на силу и полного перевода ситуации в русло политико-дипломатических усилий", — сказал Аганин.

По его мнению, внешним сторонам конфликта "повсеместно, в том числе на площадке СБ ООН, следует энергично поощрять палестинцев и израильтян двигаться в этом направлении, и уж точно не предпринимать сомнительные однобокие шаги, которые лишь осложняют формирование условий для урегулирования палестинской проблемы".

Представитель РФ напомнил также, что четверка международных посредников по ближневосточному урегулированию, членом которой является Россия, "даже в отсутствие палестино-израильского переговорного процесса сохраняет свою роль и работает в интересах организации этого диалога".

"Можно и нужно использовать возможности этого уникального формата, если мы хотим преодолеть нынешний опасный тупик в ближневосточном урегулировании", — отметил он.

Аганин напомнил также, что Москва выступает за скорейшее возобновление прямого диалога между палестинцами и израильтянами на основе соответствующих международных решений.

"В этих целях наше руководство в свое время пригласило к себе лидеров Палестины и Израиля для запуска такого диалога без предварительных условий. Российское предложение остается, как говорится, "на столе", — напомнил он.

Палестинцы в секторе Газа начали 30 марта "Великий марш возвращения", который они обещают вести до снятия блокады с анклава. Всего, по подсчетам палестинских медиков, с даты начала "марша возвращения" погибли 119 жителей анклава, 13,3 тысячи пострадали от пуль и газа, 300 из них остаются в тяжелом состоянии.

Протесты в секторе Газа обострились после решения США перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим в минувшем месяце. Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.