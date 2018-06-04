МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Призыв британских парламентариев ограничить доступ России к базам данных Интерпола – это не более чем политическое русофобское заявление, за которым не будет никаких последствий, заявил РИА Новости сенатор Виктор Озеров.

Ранее ряд британских парламентариев призвал МВД Великобритании потребовать ограничения доступа России к базам данных Интерпола. По данным газеты Daily Telegraph, это может быть связано с обращениями России в Интерпол по делу британского финансиста Уильяма Браудера.

"В борьбе с международной преступностью и терроризмом заинтересована не только Россия, для которой эти угрозы являются одними из основных, но и все страны мира. Ограничение права нашей страны получать доступ к базам данных и выдавать ордера Интерпола негативно скажется на всеобщей безопасности", — заявил Озеров.

Он выразил уверенность в том, что руководители как силовых ведомств Великобритании, так и Интерпола придерживаются аналогичной позиции, в силу чего "очередное популистское, политическое, русофобское заявление" останется без каких-либо последствий.

"Вряд ли в Интерполе прислушаются к очередному русофобскому заявлению", — подчеркнул Озеров.

Он напомнил, что Россия, являясь членом Интерпола, исправно платит взносы в эту организацию и должна являться ее полноценным участником без каких-либо ограничений.

Ранее британский финансист Уильям Браудер потребовал от испанской полиции объяснить свое временное задержание в Мадриде по запросу РФ в Интерпол. В прошлую среду Браудер был задержан в Мадриде. Позже в национальной полиции Испании заявили, что Браудера отпустили после проверки, поскольку ордер на его арест не имеет надлежащей юридической силы. Сам Браудер утверждает, что ордер на его арест действующий. При этом Интерпол заявил, что никогда не выдавал ордера на его арест.