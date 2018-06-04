Мандат на формирование нового кабмина Словении получат правоцентристы

БЕЛГРАД, 3 июн — РИА Новости. Лидер Словенской демократической партии (SDS) дважды бывший премьер Янез Янша, победивший на прошедших в воскресенье парламентских выборах, получит от президента Борута Пахора мандат на формирование нового правительства, сообщил в понедельник глава государства.

По данным Государственной избирательной комиссии, после подсчета 99,89% голосов SDS получила 24,96%, движение бывшего актера комедийного жанра и мэра провинциального города Камник Марьяна Шареца (LMŠ) — 12,66%, Социал-демократы (SD) — 9,92%, Партия современного центра (SMC) подавшего в марте в отставку премьера Миро Церара — 9,75%. Барьер в 4% преодолели еще пять движений – Levica, Новая Словения (NSi), Демократическая партия пенсионеров (DeSUS), партия Аленки Братушек и Словенская национальная партия. Два мандата гарантированы итальянскому и венгерскому нацменьшинствам. Явка составила 51,97%.

Окончательные результаты голосования избирком должен объявить до 19 июня. Янша может рассчитывать на 26 из 90 депутатских мандатов, его ближайший конкурент Шарец — на 13, остальные — на десять и меньше. Лидер правоцентристской SDS и бывший глава правительства с антимигрантской риторикой и поддержкой венгерского премьера Виктора Орбана призвал после выборов все партии, прошедшие в парламент, к переговорам о формировании коалиции.

"Я считаю, что правильно, когда избиратели знают о последствиях своего голосования, и справедливо, что их голос соблюдается при предоставлении мандата. Если победитель выборов не сформирует правительство, а такой опыт есть, тогда уже будем искать другое решение. Но давайте спокойно пойдем по порядку – первым мандат получит победитель", — заявил изданию Delo президент Пахор.

Янша ранее дважды становился во главе правительства Словении — в 2004–2008 и 2012-2013 годах. В июне 2014 года он был осужден на два года тюрьмы за коррупцию. В апреле 2015 года конституционный суд отменил приговор, и экс-премьер вышел на свободу. Суд над Яншей и его сообщниками начался в сентябре 2011 года, а приговор был вынесен в июне 2013 года. Суд признал их виновными во взяточничестве при заключении в 2006 году крупнейшего в истории словенской армии договора на 278 миллионов евро с финской компанией Patria на покупку 135 бронетранспортеров.