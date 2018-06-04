МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий российско-абхазское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи, подписанное в Москве в июле 2017 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее в связи с отсутствием правового статуса военных фельдъегерей, вооруженных табельным оружием, возникали трудности при прохождении ими таможенного и пограничного контроля. При этом создавались предпосылки к возможному несанкционированному доступу к секретной информации.
При доставке воинской корреспонденции фельдъегеря наделены правом иметь при себе табельное оружие, основания для перемещения которого через российско-абхазскую границу также установлены положениями соглашения.