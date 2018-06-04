Путин ратифицировал соглашения с Кубой и Камбоджей о передаче осужденных

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры с Кубой и Камбоджей о передаче для отбывания наказания лиц, приговоренных к лишению свободы, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение с Кубой будет применяться только в том случае, если осужденный является гражданином принимающего государства, а в отношении граждан Кубы — также постоянно проживает на территории этой страны.

Договор также применяется, если подлежащее передаче лицо не приговорено к смертной казни. Тем не менее, передача возможна в случае замены наказания в виде смертной казни на наказание в виде лишения свободы в соответствии с законодательством передающего государства.

Кроме того, договор будет применяться, если приговор вступил в законную силу, а в передающем государстве в отношении осужденного не осуществляется уголовное или иное судопроизводство.

Ранее замминистра юстиции РФ Максим Травников сообщил, что три осужденных на Кубе россиянина могут рассчитывать на передачу для отбывания наказания в России в случае ратификации соответствующего договора.

Договор между РФ и Кубой был подписан в Гаване 13 декабря 2016 года.

Аналогичный договор между Россией и Камбоджей был подписан в Москве 1 февраля 2017 года.