В ФРГ по обвинению в коррупции задержали монаха, бежавшего из Таиланда

БАНГКОК, 4 июн – РИА Новости. Буддийский монах, бежавший из своего монастыря в Таиланде за минуты до ареста по обвинению в коррупции, задержан в Германии по запросу таиландского Национального центрального бюро Интерпола, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Nation.

Монах был задержан в одном из аэропортов Германии и помещен под стражу, говорится в сообщении.

Заместитель настоятеля одного из крупнейших буддийских монастырей Таиланда и член Совета буддийской Сангхи Пхра Пхромметхи, в миру Чамнонг Тхаммачари, должен был быть арестован 24 мая сотрудниками Управления по борьбе с преступностью национальной полиции Таиланда по обвинению в расхищении средств, выделенных на ремонтные и строительные работы в монастырях. Он был одним из семи подозреваемых по делу о хищениях. Ему и еще одному из высокопоставленных монахов из числа подозреваемых удалось бежать за минуты до прибытия полиции в монастырь. Второй бежавший от правосудия монах сдался властям на прошлой неделе, в то время как Пхра Пхромметхи, как позже выяснило следствие, отправился за границу. Монах был объявлен в международный розыск, сообщает издание со ссылкой на полицейские источники.

Пхра Пхромметхи пересек границу с Лаосом, оттуда отправился в Камбоджу, затем во Вьетнам, откуда вылетел в Германию через Катар, сообщает газета.

Бангкокский суд 24 мая выдал полиции восемь постановлений на арест высокопоставленных буддийских монахов, семи – по обвинениям в расхищении монастырских фондов, предназначенных для ремонтных и строительных работ, и одного по обвинению в подделке королевских вензелей на амулетах, которые он распространял среди верующих, и подстрекательство к грабежам во время многодневных массовых демонстраций в Бангкоке в 2013–2014 годах, одной из которых он руководил.

Следственное дело о крупных хищениях средств, выделенных на ремонт и строительство храмов в масштабах страны, было заведено в Таиланде более двух лет назад. Несколько гражданских чиновников департамента по делам религий министерства образования Таиланда, совместно с высокопоставленными монахами отвечавшие за распределение фондов, уже около года находятся под арестом. Однако монахов по этому делу арестовали впервые. Сразу после ареста и предъявления обвинений представители Совета буддийской сангхи провели церемонию лишения арестованных монахов священного сана.