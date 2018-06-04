Украинский блогер высмеял инсценировку убийства Бабченко

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украинский блогер Богдан Процищин высмеял инсценировку убийства Бабченко, записав кавер на песню группы "Машина времени". Видео опубликовано на YouTube.

Процищин назвал свой трек "Мой друг лучше всех играет труп", заменив слово "блюз" в припеве, а также использовал оригинальный видеоклип коллектива.

Блогер построил песню в форме вымышленных реплик украинских политиков, ведомств и рядовых интернет-пользователей, которые якобы комментируют сначала новость об убийстве Бабченко, а затем — сообщение о том, что произошедшее на самом деле было инсценировкой.

"Но зато мой друг лучше всех играет труп. Круче всех вокруг он один играет труп", — говорится в припеве, который блогер приписывает то генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, то СБУ.

Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина России Аркадия Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ.

В ведомстве заявили, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации с целью предотвратить покушение на журналиста. В СБУ обвинили российские спецслужбы в причастности к попытке покушения и сообщили о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко — украинца Бориса Германа. Суд арестовал его на два месяца.

Международное журналистское сообщество осудило инсценировку убийства Бабченко. В организации "Репортеров без границ" назвали ее "жалким трюком". Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также раскритиковал действия украинских властей. В российском МИД отмечают, что подобный шаг окончательно подорвал доверие к украинским источникам информации.