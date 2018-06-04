Украинский блогер высмеял инсценировку убийства Бабченко

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украинский блогер Богдан Процищин высмеял инсценировку убийства Бабченко, записав кавер на песню группы "Машина времени". Видео опубликовано на YouTube.
Блогер построил песню в форме вымышленных реплик украинских политиков, ведомств и рядовых интернет-пользователей, которые якобы комментируют сначала новость об убийстве Бабченко, а затем — сообщение о том, что произошедшее на самом деле было инсценировкой.
"Но зато мой друг лучше всех играет труп. Круче всех вокруг он один играет труп", — говорится в припеве, который блогер приписывает то генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, то СБУ.
Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина России Аркадия Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ.
Международное журналистское сообщество осудило инсценировку убийства Бабченко. В организации "Репортеров без границ" назвали ее "жалким трюком". Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также раскритиковал действия украинских властей. В российском МИД отмечают, что подобный шаг окончательно подорвал доверие к украинским источникам информации.