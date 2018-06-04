Иран надеется на продолжение усилий России по реализации СВПД

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Иран надеется, что Россия продолжит усилия по реализации соглашения по иранскому атому, заявил в понедельник заместитель председателя Собрания исламского совета (парламента) Ирана Али Мотахари.

"Вы отметили совместный всеобъемлющий план действий (по иранскому атому — ред.). Здесь уместно поблагодарить Россию за те усилия, которые она предпринимала для реализации этого плана. Мы надеемся, что эти усилия будут проложены и впредь", — сказал Мотахари на встрече с вице-спикером Совета Федерации Ильясом Умахановым.

По словам иранского парламентария, после выхода США из соглашения Тегеран надеется на ещё большее сотрудничество с правительством России. Он также отметил, что если способ действий, к которому прибегла администрация президента США станет традицией, то нельзя будет доверять международным отношениям.

"Выход американцев из СВПД больше имеет моральный характер для мирового сообщества, чем экономический или политический характер", — добавил вице-спикер парламента Ирана.

Он отметил, что если интересы Тегерана в СВПД не будут защищены и остальные страны соглашения не смогут выполнять обязательства по соглашению, тогда Иран будет реализовывать различные сценарии и планы, подготовленные на этот случай. По словам Мотахари, Иран не примет никаких дополнений и изменений в соглашение по атому.

"Мы благодарны Российской Федерации за сотрудничество во время подготовки договоренностей (по соглашению), во время его утверждения и во время его реализации. И мы надеемся, что в этих чувствительных условиях сотрудничество (с Россией) будет продолжено", — подчеркнул Мотахари.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.