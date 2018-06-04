В Кашмире два индийских военных погибли при обстрелах

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июн — РИА Новости. Двое индийских военнослужащих погибли в результате обстрела, инициированного в воскресенье армией Пакистана в спорном регионе Кашмир, сообщает местная полиция.

По данным правоохранителей, еще восемь гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести.

В последнее время ситуация на линии контроля — фактической границе, разделяющей армии двух стран в Кашмире — значительно обострилась. На фоне достигнутой недавно договоренности между военными двух стран соблюдать режим прекращения огня в этом спорном регионе сообщения о перестрелках и артиллерийских обстрелах приходят постоянно. В результате почти 40 тысяч жителей приграничных районов покинули свои дома в поисках более безопасных мест для проживания. Власти индийского штата Джамму и Кашмир создают лагеря для размещения беженцев.

В конце мая руководители управлений боевых операций Индии и Пакистана провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились принять меры к установлению перемирия в Кашмире. В частности, они согласились с тем, что в случае возникновения спорных вопросов стороны будут проявлять сдержанность, а проблема "будет разрешена посредством использования существующих механизмов", таких, как контакты по экстренной связи и встречи местных командиров.

Индия и Пакистан оспаривают принадлежность Кашмира, где нет государственной границы — ее заменяет линия контроля, которая не имеет юридической силы. Обстановка в этом регионе относительно стабилизировалась после подписания в 2003 году соглашения о прекращении боевых действий. Тем не менее, за последние месяцы число вооруженных инцидентов в Кашмире заметно возросло: индийские и пакистанские военные регулярно обстреливают позиции друг друга, после чего каждая из сторон обвиняет другую в срыве перемирия.