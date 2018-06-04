Глава МИД Южной Кореи обсудила с Помпео визит северокорейского чиновника

ТОКИО, 4 июн — РИА Новости. Недавний визит высокопоставленной делегации КНДР в Вашингтон обсудили по телефону в понедельник министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва и госсекретарь США Майк Помпео, говорится в официальном сообщении, распространенном южнокорейским МИД.

По его данным, Кан Гён Хва и Помпео, с одной стороны, обменялись мнениями о развитии ситуации в преддверии северокорейско-американского саммита, в том числе встречу (1 июня) президента Трампа с заместителем председателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем". С другой стороны, как отмечает МИД Южной Кореи, Кан Гён Хва и Помпео обсудили возможность сотрудничества для успешного проведения в Сингапуре встречи Трампа с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, которая намечена на 12 июня.

"Оба министра как за оставшееся время до северокорейско-американского саммита, так и после него решили продолжать через тесный диалог поиск путей достижения полной денуклеаризации и построения длительного мира на Корейском полуострове", — отмечает МИД Южной Кореи.