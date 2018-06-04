Трюдо настроен на продуктивный диалог с Трампом по торговле

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Канада настроена на продуктивную работу с США, даже несмотря на несовпадение взглядов на экономическую политику и торговлю, заявил премьер Канады Джастин Трюдо.

По его словам, экономика Канады чувствует себя хорошо и страна настроена на заключение новых торговых соглашений.

"Канада настроена на честную и коллективную работу с США. Это было моим главным пунктом в переговорах с Дональдом Трампом с самого начала. И мы продолжим это делать, отстаивая интересы Канады", — сказал Трюдо телеканалу NBC.

По его словам, "у Канады огромная заинтересованность в том, чтобы США чувствовали себя хорошо". "Если вы (США) чувствуете себя хорошо, мы чувствуем себя хорошо. Вы бедные — мы бедные", — заявил премьер.

"Мы настроены на то, чтобы выиграли все. Это то, над чем мы будем работать", — подытожил Трюдо.

В США 1 июня вступили в силу новые пошлины на импорт ряда металлов из Мексики, Канады и Евросоюза: на стальную продукцию 25% и на алюминиевую 10%. Для ряда других стран эти ограничения действуют уже с 23 марта. Президент США Дональд Трамп обвинил другие страны в том, что они слишком долго пользовались США, которые в итоге потеряли серьезную часть своей промышленности и рабочих мест. Параллельно сейчас с Канадой и Мексикой идут переговоры по изменению соглашения о свободной зоне торговли НАФТА. Трамп не раз заявлял, что и эти переговоры идут сложно.