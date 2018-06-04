В Сеуле ожидают встречи замглав МИД России и Южной Кореи по КНДР

ТОКИО, 4 июн — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ли До Хун 5 апреля проведет в Москве встречу со своим российским коллегой Игорем Моргуловым, чтобы прояснить позиции двух стран, в частности, по результатам визита в Пхеньян главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщило в Сеуле южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

Указывается, что дипломаты проведут свои консультации в качестве глав делегаций на шестисторонних переговорах, которые с участием также США, Китая, КНДР и Японии велись в Пекине с 2003 года для прекращения ядерной программы в Пхеньяне, но примерно десять лет назад зашли в тупик и в полном составе больше не проводились.

"Ожидается, что обе стороны, Республика Корея и Россия, в ходе диалога обменяются оценками нынешней ситуации после встреч на высшем уровне Юга и Севера и визита в Северную Корею министра иностранных дел России, в преддверии северокорейско-американских переговоров, обстоятельно обсудят направления сотрудничества для полной денуклеаризации и построения длительного мира на Корейском полуострове", — говорится в сообщении МИД Республики Корея.

Как сообщалось ранее, в апреле и мае состоялись две встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, а 12 июня в Сингапуре планируется проведение переговоров Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.