Победивший на выборах мэра обратился к русскоязычным жителям Кишинева

КИШИНЕВ, 4 июн — РИА Новости. Победивший на досрочных выборах мэра в столице Молдавии Андрей Нэстасе обратился к русскоязычным жителям Кишинева и заверил, что не намерен их отделять от других.

Второй тур выборов прошел в столице Молдавии 3 июня. По данным ЦИК, явка в Кишиневе составила около 39%, в голосовании приняли участие 248тысяч 665 человек. За кандидата от партии "ДА", по данным подсчета электронных протоколов, проголосовали более 129 тысяч кишиневцев (52,57%), за представителя социалистов за Иона Чебана — свыше 116 тысяч (47,43%).

"Я хочу обратиться к русскоязычным жителям Кишинева, многие из которых голосовали за Иона Чебана. Хочу заверить вас, что буду мэром всех горожан, всех пригородных городов и сел. Я никогда не делил людей по национальностям, по религии, по языку, я всегда старался объединить усилия нашего общества. Уверен, что буду делать это и впредь", — заявил Нэстасе.

При этом председатель партии "Платформа "Достоинства и Правда" ("ДА") заявил, что не собирается отказываться от партийного билета, поскольку этого не требует законодательство.