Sputnik открыл редакцию и новостной сайт в Греции

АФИНЫ, 4 июн — РИА Новости. Sputnik открыл редакционный центр в Афинах. Это 23-ее представительство Sputnik за рубежом и единственное российское информационное агентство, которое работает на греческом языке.

"В Греции, как известно, всё есть, но постоянного канала информации о происходящем в мире, с оценками и фактами отличными от европейского мейнстрима, не было. Мы это исправили. Желаю удачи нашим журналистам и поздравляю всех с началом работы Sputnik на греческом языке", — сказала главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян.

"Это лучший итог прошедшего недавно года сотрудничества России и Греции. Традиционно дружественные связи двух стран и народов уже давно было пора дополнить серьезным проектом в медиасфере", — отметил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Ранее Sputnik проводил исследование, в ходе которого выяснилось, что подавляющее большинство граждан Греции — 81% заинтересованы в максимально разносторонней информации о происходящем в стране и мире.

"Мы начали свою работу для того, чтобы показывать жителям Греции все разнообразие ключевых мировых событий, а также рассказывать о самых интересных новостях в стране. В нашей команде работают местные журналисты, которые понимают, как делать отличные новости. Мы надеемся, что появление Sputnik в Греции задаст новые стандарты для журналистики", — отметила руководитель Sputnik Греция Регина Хохлова.

Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 80 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей, в 23 редакционных центрах по всему миру от Токио до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиа-группу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.