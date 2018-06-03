Глава Народного консультативного конгресса Индонезии выучил походку Путина

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Зулкифли Хасан заявил, что восхищается президентом России Владимиром Путиным и практически выучил его походку.

"(Президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин является лидером, которым я восхищаюсь. Хотел бы отметить, что даже походку его я выучил практически наизусть. Еще раз искреннее спасибо за теплый прием", — сказал Зулкифли Хасан в ходе двусторонней встречи в преддверии открытия международного форума "Развитие парламентаризма" в Москве.

По инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина 4-5 июня в Москве пройдет международный форум "Развитие парламентаризма". В воскресенье проходят двусторонние встречи парламентариев стран — участниц форума с председателем и депутатами Госдумы.