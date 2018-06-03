В Руанде надеются, что РФ сыграет ключевую роль в миротворчестве в Африке

КИГАЛИ (Руанда), 3 июн – РИА Новости. Россия могла бы сыграть ключевую роль в сфере миротворчества в Африке, заявила глава МИД Руанды Луиз Мушикивабо на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По ее словам, Руанда хочет теснее сотрудничать с Россией, особенно в укреплении мира и безопасности на континенте.

"Мы полагаем, что Россия могла бы сыграть ключевую роль, в частности, в миротворчестве в Африке", — сказала Мушикивабо.

"Нам приходилась работать вместе и ранее. Этот визит является важным шагом в наших двусторонних отношениях. Мы договорились, что будем чаще видеть друг друга в наших столицах и мы будем организовывать президентский визит", — добавила министр.