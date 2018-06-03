МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Жители Латинской Америки имеют возможность получать достоверную информацию о событиях в России и Европе благодаря агентству Sputnik, заявила вице-президент Уругвая, председатель Сената страны Лусия Тополански.

Тополански приехала в Москву для участия в Международном форуме по развитию парламентаризма, который пройдет в понедельник на ВДНХ.

"У нас в Латинской Америке нехватка СМИ, которые давали бы прямую информацию из (вашей) страны. К счастью, есть агентство Sputnik, но, возможно, стоило бы наладить обмен информацией через информационные агентства, чтобы мы могли увидеть другую сторону. Нам нужен сигнал из России. Во время диктатуры в Уругвае мы получали информацию по коротковолновому радио, на то время было очень важно получать информацию извне, в том числе из России", — заявила Тополански во время встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

"На данный момент было бы важно развивать такие связи, такой сигнал из России, чтобы мы получали реальную версию происходящего. У политиков есть свои каналы (получения информации), но у обычного населения нет такой возможности", — отметила она.

В качестве примера председатель Сената Уругвая напомнила события вокруг Крыма в 2014 году, когда "мы получали противоречивую информацию", и простому населению было трудно понять происходящее.

"Когда есть одна страна, которая через свой фильтр проводит информацию, мы получаем искаженную картину", — посетовала она.