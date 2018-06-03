ВВС Израиля нанесли три ракетных удара по палестинским боевикам

ГАЗА, 3 июня — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли три ракетных удара по базе палестинских боевиков "Арин" в центральной части сектора Газа, сообщил источник РИА Новости.

"ВВС Израиля нанесли три ракетных удара по базе боевиков "Арин" в районе аль-Нусайрат в центральной части сектора Газа", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что ВВС Израиля нанесли два ракетных удара по базе палестинских боевиков "аль-Ярмук" в городе Газа. Другой источник с места сообщил РИА Новости, что ВВС Израиля нанесли ракетные удары по двум базам палестинских боевиков в городах Рафах и Хан-Юнис на юге сектора Газа. Одна из атакованных баз принадлежит военизированному крылу "Исламского джихада"*, другая — бригаде "Сарая аль-Кудс"* ("Роты Иерусалима").

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что израильская ПВО перехватила ракету, запущенную из палестинского сектора Газа по Израилю, еще одна ракета разорвалась на территории анклава.

Позднее палестинское агентство ВАФА сообщило, что артиллерия Израиля, расположенная неподалеку от пограничной полосы к востоку от города Газа, запустила по меньшей мере два артиллерийских снаряда в сторону военного объекта в районе эз-Зейтун на юге города. Объект, по которому ударила израильская армия, был разрушен, пострадавших нет.

* Запрещенная в России террористическая организация