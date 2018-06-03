ВВС Израиля нанесли два ракетных удара по базе палестинских боевиков в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (236)

ГАЗА, 3 июня — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли два ракетных удара по базе палестинских боевиков "аль-Ярмук" в городе Газа, сообщил РИА Новости источник.

"ВВС Израиля нанесли два ракетных удара по базе палестинских боевиков "аль-Ярмук" в районе Шеджаия в городе Газа", — заявил источник.

Палестинские СМИ ранее сообщали об атаке беспилотника на базу группировки ХАМАС в городе Газа.

Ранее источник с места событий сообщил РИА Новости, что ВВС Израиля нанесли ракетные удары по двум базам палестинских боевиков в городах Рафах и Хан-Юнис на юге сектора Газа. Одна из атакованных баз принадлежит военизированному крылу "Исламского джихада"* бригаде "Сарая аль-Кудс"* ("Роты Иерусалима").

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что израильская ПВО перехватила ракету, запущенную из палестинского сектора Газа по Израилю, еще одна ракета разорвалась на территории анклава.

Позднее палестинское агентство ВАФА сообщило, что артиллерия Израиля, расположенная неподалеку от пограничной полосы к востоку от города Газа, запустила по меньшей мере два артиллерийских снаряда в сторону военного объекта в районе эз-Зейтун на юге города. Объект, по которому ударила израильская армия, был разрушен, пострадавших нет.

* Запрещенная в России террористическая организация