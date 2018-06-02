В Госдуме пообещали быстро установить имя летчика, сбитого в Афганистане

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что до среды станет известна точная информация по летчику, который был сбит в Афганистане в 1980-е годы и считался без вести пропавшим, но выжил и желает вернуться на родину.

В пятницу руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин сообщил РИА Новости, что советский военный летчик, сбитый в Афганистане в 1987 году и считавшийся до сих пор без вести пропавшим, жив. По словам заместителя руководителя ветеранской организации "Боевое братство" Вячеслава Калинина, летчик хочет вернуться домой. Источник РИА Новости предположил, что он может находиться на территории Пакистана, где располагались все лагеря для советских военнопленных.

"Да, информация есть <…> Но на сегодняшний день просто нужно выяснить, откуда данный летчик. По одной информации, он является уроженцем Ростовской области, города Батайска, один из троих (пропавших. — Прим. ред.) — Сергей Пантилюк. Поэтому я думаю, что до среды у нас будет уже конкретная, четкая информация, фамилия летчика", — сказал РИА Новости Водолацкий.

Парламентарий добавил, что комиссия при Министерстве обороны, которую возглавляет генерал-майор Александр Кирилин совместно с Востротиным, занимается этим вопросом.