В Госдуме пообещали быстро установить имя летчика, сбитого в Афганистане

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что до среды станет известна точная информация по летчику, который был сбит в Афганистане в 1980-е годы и считался без вести пропавшим, но выжил и желает вернуться на родину.
"Да, информация есть <…> Но на сегодняшний день просто нужно выяснить, откуда данный летчик. По одной информации, он является уроженцем Ростовской области, города Батайска, один из троих (пропавших. — Прим. ред.) — Сергей Пантилюк. Поэтому я думаю, что до среды у нас будет уже конкретная, четкая информация, фамилия летчика", — сказал РИА Новости Водолацкий.
Парламентарий добавил, что комиссия при Министерстве обороны, которую возглавляет генерал-майор Александр Кирилин совместно с Востротиным, занимается этим вопросом.