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В СФ прокомментировали действия СБУ по отношению к российским журналистам

20:5902.06.2018
(обновлено: 21:16 02.06.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГерб у входа в здание СБУ в Киеве. Архивное фотоГерб у входа в здание СБУ в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российское государство в состоянии защитить своих журналистов, подвергающихся давлению со стороны украинских спецслужб, нивелировать эти угрозы и предпринять ответные действия, заявил РИА Новости ветеран СВР, член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов.

Здание СБУ в Киеве. Архивное фото
© Fotolia / dmitrydesigner
СБУ пыталась завербовать журналистку РИА Новости
Ранее корреспондент РИА Новости в Литве Ирина Высокович, прибывшая в Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, рассказала, что ее задержала и пыталась завербовать Служба безопасности Украины (СБУ).

"Наши журналисты должны знать, что они находятся под защитой российского государства и российских служб безопасности. Наши спецслужбы в состоянии устранить эти угрозы, нивелировать их и ответить на них соответствующими акциями", — сказал Морозов.

Он подчеркнул, что Украина "провалилась" как правовое государство, а ее госинституты находятся в агонии. "СБУ пытается себя вести как ЦРУ США, это очевидно, поскольку их обучают американские оперативники", — констатировал сенатор.

Морозов также отметил, что эта история была предана огласке "совершенно правильно".

Сайт rian.com.ua на экране монитора
© РИА Новости
Киев заблокирует сайты МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина
Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Сторона защиты 21 мая опротестовала это решение, однако суд отклонил апелляцию.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Пусть замолчат: Украина скрывает правду о войне с Россией
В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой". В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.

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