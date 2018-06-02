МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российское государство в состоянии защитить своих журналистов, подвергающихся давлению со стороны украинских спецслужб, нивелировать эти угрозы и предпринять ответные действия, заявил РИА Новости ветеран СВР, член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов.
"Наши журналисты должны знать, что они находятся под защитой российского государства и российских служб безопасности. Наши спецслужбы в состоянии устранить эти угрозы, нивелировать их и ответить на них соответствующими акциями", — сказал Морозов.
Он подчеркнул, что Украина "провалилась" как правовое государство, а ее госинституты находятся в агонии. "СБУ пытается себя вести как ЦРУ США, это очевидно, поскольку их обучают американские оперативники", — констатировал сенатор.
Морозов также отметил, что эта история была предана огласке "совершенно правильно".
Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Сторона защиты 21 мая опротестовала это решение, однако суд отклонил апелляцию.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой". В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.