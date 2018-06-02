Во Франции началась церемония прощания с убитой девочкой Маэли

ПАРИЖ, 2 июн – РИА Новости. Церемония прощания с девятилетней девочкой Маэли, исчезновение и убийство которой потрясло всю Францию, проходит в субботу в коммуне Ла-Тур-дю-Пен департамента Изер на юго-востоке страны.

Как сообщает телеканал BFMTV , в церковь пришли несколько сотен людей, многие принесли белые цветы как символ невинности ребенка. Центр города украшен белыми шарами в память о Маэли. Были люди, которые специально приехали из других городов Франции проститься с девочкой. Похороны состоятся позже в субботу.

Девятилетняя Маэли де Араухо вместе c родителями в прошлом году гостила на свадьбе в коммуне Пон-де-Бовуазен департамента Изер. В последний раз ее видели утром 27 августа в банкетном зале, где проходило празднество. Позже она исчезла.

По подозрению в похищении девочки был арестован 34-летний местный житель Нордаль Леландэ. Он долго отрицал свою причастность к преступлению, но под давлением улик признался в "случайном" убийстве Маэли. Ее тело было обнаружено в феврале в труднодоступном месте в районе горного массива Шартрез.

Полицейские эксперты закончили экспертизу останков Маэли только в конце мая и затем передали их родителям для организации похорон. Обстоятельства гибели девочки до сих пор до конца не ясны. Экспертиза установила, что у нее была сломана челюсть. Леландэ, отказывающийся сообщать подробности убийства, признал, что дал девочке "затрещину", раздраженный ее плачем в салоне машины.

Исчезновение Маэли во Франции вызвало широкий общественный резонанс, за ходом расследования дела следят все крупнейшие СМИ страны.