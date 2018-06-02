Во Франции началась церемония прощания с убитой девочкой Маэли

ПАРИЖ, 2 июн – РИА Новости. Церемония прощания с девятилетней девочкой Маэли, исчезновение и убийство которой потрясло всю Францию, проходит в субботу в коммуне Ла-Тур-дю-Пен департамента Изер на юго-востоке страны.BFMTV, в церковь пришли несколько сотен людей, многие принесли белые цветы как символ невинности ребенка. Центр города украшен белыми шарами в память о Маэли. Были люди, которые специально приехали из других городов Франции проститься с девочкой. Похороны состоятся позже в субботу.
Девятилетняя Маэли де Араухо вместе c родителями в прошлом году гостила на свадьбе в коммуне Пон-де-Бовуазен департамента Изер. В последний раз ее видели утром 27 августа в банкетном зале, где проходило празднество. Позже она исчезла.
Полицейские эксперты закончили экспертизу останков Маэли только в конце мая и затем передали их родителям для организации похорон. Обстоятельства гибели девочки до сих пор до конца не ясны. Экспертиза установила, что у нее была сломана челюсть. Леландэ, отказывающийся сообщать подробности убийства, признал, что дал девочке "затрещину", раздраженный ее плачем в салоне машины.
Исчезновение Маэли во Франции вызвало широкий общественный резонанс, за ходом расследования дела следят все крупнейшие СМИ страны.