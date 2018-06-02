В Одесской области пострадали 13 полицейских из-за конфликта с гражданами

КИЕВ, 2 июн – РИА Новости. Тринадцать полицейских пострадали из-за конфликта на избирательном участке в Одесской области, задержаны два человека, сообщила в субботу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, в 13.01 мск поступило анонимное сообщение о минировании избирательного участка в селе Цебриково в Одесской области, для обеспечения безопасности людей полицейские начали их эвакуацию.

"Действия правоохранителей возмутили некоторых граждан. В результате собравшиеся начали сопротивляться и распылили в сторону сотрудников полиции газ. По предварительным данным, в результате физического противостояния пострадали 13 правоохранителей. Сейчас в отделение полиции доставлены двое правонарушителей", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Полиция завела уголовное дело по статье "Угроза или насилие в отношении работников правоохранительных органов", санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы. Также правоохранители решают вопрос об открытии уголовного дела по статье "Хулиганство".