В ОБСЕ заинтересованы в том, чтобы Россия вернулась в СЦКК

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Важно, чтобы российские офицеры вернулись в состав Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) на востоке Украины, однако урегулировать этот вопрос могут только Москва и Киев, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

В середине декабря 2017 года МИД России сообщил, что российская сторона прекращает работу в рамках СЦКК. В министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и создаст им условия для работы.

"Будет очень важно, если офицеры Российской Федерации вернутся в СЦКК", — сказал Хуг.

Отвечая на вопрос, готова ли ОБСЕ повлиять на Украину, чтобы Киев предоставил гарантии нормальных условий работы для российских представителей СЦКК, Хуг заявил: "Мы документируем факты на местах, а договоренности относительно СЦКК — это предмет двусторонних переговоров". "Иными словами, Киев и Москва должны прийти к согласию относительно условий между собой. Это двусторонняя договоренность, которая должна быть достигнута между двумя странами", — указал он.

По его словам, СММ предоставляет факты, таким образом указывая, где существует необходимость действовать, чтобы минские договоренности соблюдались. "Но если нет механизма для использования этой информации, то они останутся просто фактами. СЦКК был механизмом, у которого был потенциал для изучения этих фактов и для внесения дальнейшего вклада в предотвращение их повторения или, например, принятия действий, направленных на прекращение продолжающихся нарушений режима прекращения огня", — пояснил Хуг.

"Теперь, с уходом российской стороны из этого формата, факты, которые мы предоставляем, не становятся частью механизма, посредством которого могут быть пресечены нарушения, могут быть предприняты превентивные или активные меры в той или иной ситуации", — добавил он.

Ранее статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Москва готова рассмотреть возможность возвращения российских офицеров в СЦКК при выполнении ряда условий. В частности следует законодательно закрепить на Украине их юридический статус и гарантии безопасности, утвердить в минской контактной группе положения об СЦКК (регламент). Также Москва выступает за снятие украинской стороной требования о передаче российскими военнослужащими своих биометрических и персональных данных при пересечении границы.

По словам Карасина, необходимым также видится возвращение в состав СЦКК представителей самопровозглашенных республик Донбасса, ранее принимавших участие в его работе.

Возвращения российских офицеров в СЦКК уже требовали лидеры стран "нормандской четверки" — Германии и Франции.

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