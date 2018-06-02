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WSJ узнала о подготовке Белым домом встречи Трампа и Путина‍

14:3102.06.2018
(обновлено: 14:36 02.06.2018)
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© AFP 2018 / Jorge Silva, poolПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. Архивное фотоПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. Архивное фото
© AFP 2018 / Jorge Silva, pool

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Белый дом проводит предварительные переговоры по поводу возможной встречи президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В МИД назвали основную тему встречи Путина и Трампа
По словам неназванного представителя американской администрации, посол в Москве Джон Хантсман сейчас находится в Вашингтоне, чтобы оказать содействие в организации встречи. Подготовка мероприятия сейчас находится на ранней стадии. Как отмечает издание, возможное место и дату стороны пока не определили.

Как отметил один из собеседников издания, организация официальной встречи лидеров двух стран — "текущий проект посла Хантсмана". Он уточнил, что "проект продолжается на протяжении нескольких месяцев".

Предложение Трампа

О желании встретиться с Путиным сам Трамп заявил еще 20 марта в телефонном разговоре, когда поздравлял российского лидера с переизбранием на пост президента. 

Ангела Меркель и Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
CNN: Трамп советовался с Меркель, как ему работать с Путиным‍
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, лидеры России и США говорили о том, что количество вопросов, стоящих на повестке дня, диктует необходимость личного контакта и проведения саммита. Трамп, со своей стороны, отметил, что хотел бы обсудить с российским коллегой гонку вооружений, которая "вышла из-под контроля", а также Украину, Сирию, Северную Корею и "много других вещей".

В Москве заявили, что заинтересованы в такой встрече. Как сказал первый заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, "контакты первых лиц — это ключевой компонент политического диалога и работы по выправлению отношений".

"Значение диалога первых лиц между Москвой и Вашингтоном всегда особое, исключительное. Эта работа имеет прямую проекцию, прямое влияние на обстановку в мире в целом, поэтому, разумеется, никаких сомнений в том, что российская сторона заинтересована в данной идее, быть не может", — добавил он.

Американский президент даже предложил несколько возможных мест для встречи, включая Белый дом, но каких-либо конкретных дат при этом не называлось.

Не последовало и конкретных шагов по подготовке встречи, тем более что в российско-американских отношениях возникли новые осложнения — Вашингтон выслал 60 российских дипломатов  и закрыл генеральное консульство из-за солидарности с Лондоном в "деле Скрипалей", а Москва была вынуждена ответить зеркальными мерами.

И снова о встрече

Месяц спустя в США снова вернулись к этой теме. 

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Сноуден: никто на свете не любит Путина так, как Трамп‍
"Желание провести встречу все еще имеется, поскольку президент верит, что более хорошие отношения с Россией — в наших общих интересах", — сказал тогда РИА Новости представитель Совета нацбезопасности США.

Об этом же говорил и американский посол Джон Хантсман во время визита на Дальний Восток.

"Мой президент Трамп неоднократно говорил, что стремится к тому, чтобы между нашими странами были более эффективные отношения. Он хочет лично взаимодействовать с Путиным. Он говорил об этом каждый раз, когда с ним виделся, и говорил по телефону, начиная с первого дня. Вы можете назвать это стремлением к разрядке, к более здоровым отношениям, но мой президент весьма искренен в этом желании. Чтобы отношения между нашими странами были предсказуемыми, стабильными, крепкими", — сказал посол, отметив, что к тому же стремится и Путин.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Путин готов к встрече с Трампом. Однако никакой ясности, где и когда она может состояться, по-прежнему нет. На днях помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что этот вопрос никак не прорабатывается.

Важность сотрудничества

В Москве неоднократно подчеркивали, что новый контакт на высшем уровне стал бы крупнейшим шагом вперед. Как отмечал Сергей Лавров, подобного взаимдействия требуют многие вопросы.

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин советует Западу не переходить "красную черту" в отношениях с Россией
"Пока многие в Вашингтоне продолжают погружаться в самовоспроизводящуюся русофобию, взаимодействие по важным вопросам глобальной повестки пробуксовывает. Это негативно сказывается на обстановке в мире, где накопилось слишком много вопросов, которые попросту невозможно решать без сотрудничества между Россией и США", — сказал российский министр в интервью итальянскому журналу "Панорама".

Он выразил надежду, что "здравый смысл со временем возьмет верх в вашингтонских коридорах власти".

"Мы хотели бы установления нормальных, предсказуемых, даже, если хотите, дружественных отношений с США. Но не ценой торговли принципами и национальными интересами России", — подчеркнул министр.

Портреты Дональда Трампа и Ким Чен Ына на экране телевизора в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Lee Jin-man
"А поговорить?" Президент США разбирается с внешними контактами
Путин и Трамп лично встречались дважды. В июле прошлого года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы. В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Тогда они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
vip.nikolay55
А смысл? У Трампа есть, что предложить России, кроме санкций?
Мы устали слушать его лживые слова о дружеском отношении, после введения новых санкций.))))
15:12
02.06.2018
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