WSJ узнала о подготовке Белым домом встречи Трампа и Путина‍

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Белый дом проводит предварительные переговоры по поводу возможной встречи президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как отметил один из собеседников издания, организация официальной встречи лидеров двух стран — "текущий проект посла Хантсмана". Он уточнил, что "проект продолжается на протяжении нескольких месяцев".
Предложение Трампа
О желании встретиться с Путиным сам Трамп заявил еще 20 марта в телефонном разговоре, когда поздравлял российского лидера с переизбранием на пост президента.
В Москве заявили, что заинтересованы в такой встрече. Как сказал первый заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, "контакты первых лиц — это ключевой компонент политического диалога и работы по выправлению отношений".
"Значение диалога первых лиц между Москвой и Вашингтоном всегда особое, исключительное. Эта работа имеет прямую проекцию, прямое влияние на обстановку в мире в целом, поэтому, разумеется, никаких сомнений в том, что российская сторона заинтересована в данной идее, быть не может", — добавил он.
Американский президент даже предложил несколько возможных мест для встречи, включая Белый дом, но каких-либо конкретных дат при этом не называлось.
Не последовало и конкретных шагов по подготовке встречи, тем более что в российско-американских отношениях возникли новые осложнения — Вашингтон выслал 60 российских дипломатов и закрыл генеральное консульство из-за солидарности с Лондоном в "деле Скрипалей", а Москва была вынуждена ответить зеркальными мерами.
И снова о встрече
Месяц спустя в США снова вернулись к этой теме.
Об этом же говорил и американский посол Джон Хантсман во время визита на Дальний Восток.
"Мой президент Трамп неоднократно говорил, что стремится к тому, чтобы между нашими странами были более эффективные отношения. Он хочет лично взаимодействовать с Путиным. Он говорил об этом каждый раз, когда с ним виделся, и говорил по телефону, начиная с первого дня. Вы можете назвать это стремлением к разрядке, к более здоровым отношениям, но мой президент весьма искренен в этом желании. Чтобы отношения между нашими странами были предсказуемыми, стабильными, крепкими", — сказал посол, отметив, что к тому же стремится и Путин.
По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Путин готов к встрече с Трампом. Однако никакой ясности, где и когда она может состояться, по-прежнему нет. На днях помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что этот вопрос никак не прорабатывается.
Важность сотрудничества
В Москве неоднократно подчеркивали, что новый контакт на высшем уровне стал бы крупнейшим шагом вперед. Как отмечал Сергей Лавров, подобного взаимдействия требуют многие вопросы.
Он выразил надежду, что "здравый смысл со временем возьмет верх в вашингтонских коридорах власти".
"Мы хотели бы установления нормальных, предсказуемых, даже, если хотите, дружественных отношений с США. Но не ценой торговли принципами и национальными интересами России", — подчеркнул министр.