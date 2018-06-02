WSJ узнала о подготовке Белым домом встречи Трампа и Путина‍

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Белый дом проводит предварительные переговоры по поводу возможной встречи президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам неназванного представителя американской администрации, посол в Москве Джон Хантсман сейчас находится в Вашингтоне, чтобы оказать содействие в организации встречи. Подготовка мероприятия сейчас находится на ранней стадии. Как отмечает издание, возможное место и дату стороны пока не определили.

Как отметил один из собеседников издания, организация официальной встречи лидеров двух стран — "текущий проект посла Хантсмана". Он уточнил, что "проект продолжается на протяжении нескольких месяцев".

Предложение Трампа

О желании встретиться с Путиным сам Трамп заявил еще 20 марта в телефонном разговоре, когда поздравлял российского лидера с переизбранием на пост президента.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, лидеры России и США говорили о том, что количество вопросов, стоящих на повестке дня, диктует необходимость личного контакта и проведения саммита. Трамп, со своей стороны, отметил, что хотел бы обсудить с российским коллегой гонку вооружений, которая "вышла из-под контроля", а также Украину, Сирию, Северную Корею и "много других вещей".

В Москве заявили, что заинтересованы в такой встрече. Как сказал первый заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, "контакты первых лиц — это ключевой компонент политического диалога и работы по выправлению отношений".

"Значение диалога первых лиц между Москвой и Вашингтоном всегда особое, исключительное. Эта работа имеет прямую проекцию, прямое влияние на обстановку в мире в целом, поэтому, разумеется, никаких сомнений в том, что российская сторона заинтересована в данной идее, быть не может", — добавил он.

Американский президент даже предложил несколько возможных мест для встречи, включая Белый дом, но каких-либо конкретных дат при этом не называлось.

Не последовало и конкретных шагов по подготовке встречи, тем более что в российско-американских отношениях возникли новые осложнения — Вашингтон выслал 60 российских дипломатов и закрыл генеральное консульство из-за солидарности с Лондоном в "деле Скрипалей", а Москва была вынуждена ответить зеркальными мерами.

И снова о встрече

Месяц спустя в США снова вернулись к этой теме.

"Желание провести встречу все еще имеется, поскольку президент верит, что более хорошие отношения с Россией — в наших общих интересах", — сказал тогда РИА Новости представитель Совета нацбезопасности США.

Об этом же говорил и американский посол Джон Хантсман во время визита на Дальний Восток.

"Мой президент Трамп неоднократно говорил, что стремится к тому, чтобы между нашими странами были более эффективные отношения. Он хочет лично взаимодействовать с Путиным. Он говорил об этом каждый раз, когда с ним виделся, и говорил по телефону, начиная с первого дня. Вы можете назвать это стремлением к разрядке, к более здоровым отношениям, но мой президент весьма искренен в этом желании. Чтобы отношения между нашими странами были предсказуемыми, стабильными, крепкими", — сказал посол, отметив, что к тому же стремится и Путин.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Путин готов к встрече с Трампом. Однако никакой ясности, где и когда она может состояться, по-прежнему нет. На днях помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что этот вопрос никак не прорабатывается.

Важность сотрудничества

В Москве неоднократно подчеркивали, что новый контакт на высшем уровне стал бы крупнейшим шагом вперед. Как отмечал Сергей Лавров, подобного взаимдействия требуют многие вопросы.

"Пока многие в Вашингтоне продолжают погружаться в самовоспроизводящуюся русофобию, взаимодействие по важным вопросам глобальной повестки пробуксовывает. Это негативно сказывается на обстановке в мире, где накопилось слишком много вопросов, которые попросту невозможно решать без сотрудничества между Россией и США", — сказал российский министр в интервью итальянскому журналу "Панорама"

Он выразил надежду, что "здравый смысл со временем возьмет верх в вашингтонских коридорах власти".

"Мы хотели бы установления нормальных, предсказуемых, даже, если хотите, дружественных отношений с США. Но не ценой торговли принципами и национальными интересами России", — подчеркнул министр.

Путин и Трамп лично встречались дважды. В июле прошлого года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы. В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Тогда они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.