Косачев прокомментировал заседание ПАСЕ по реформированию организации

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя прошедшее заседание рабочей группы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по реформированию организации, отметил, что речь о возвращении российской делегации пока не идет, но "лед тронулся".
"Не раскрывая прочих деталей (заседание было закрытым), скажу, что испытываю осторожный оптимизм в отношении возвращения в ПАСЕ духа здравого смысла. Мы ещё совершенно точно не в конечной точке, и речь о возвращении российской делегации пока не идёт. Но лёд тронулся", — написал он в Facebook.
"Исход этой работы пока не очевиден. Но очевидно другое: неучастие российской делегации в деятельности ПАСЕ — это проблема не России, а Ассамблеи. И Совета Европы в целом, впервые в своей истории столкнувшегося с проблемами легитимности своих уставных органов", — добавил сенатор.