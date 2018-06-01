Косачев прокомментировал заседание ПАСЕ по реформированию организации

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя прошедшее заседание рабочей группы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по реформированию организации, отметил, что речь о возвращении российской делегации пока не идет, но "лед тронулся".

В 2014-2015 годах российских парламентариев лишили ряда прав в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно предлагала пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение. В конце июня прошлого года конфликт обострился. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

"Не раскрывая прочих деталей (заседание было закрытым), скажу, что испытываю осторожный оптимизм в отношении возвращения в ПАСЕ духа здравого смысла. Мы ещё совершенно точно не в конечной точке, и речь о возвращении российской делегации пока не идёт. Но лёд тронулся", — написал он в Facebook.

Также он сообщил, что на предстоящей в конце июня сессии ПАСЕ будет подготовлен завершающий доклад, который передадут в два профильных комитета по политическим вопросам и по правилам процедуры, чтобы выйти на обсуждение конкретных поправок о деятельности организации либо к октябрю этого, либо к январю следующего года.

"Исход этой работы пока не очевиден. Но очевидно другое: неучастие российской делегации в деятельности ПАСЕ — это проблема не России, а Ассамблеи. И Совета Европы в целом, впервые в своей истории столкнувшегося с проблемами легитимности своих уставных органов", — добавил сенатор.