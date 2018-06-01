Россия проведет в Совбезе ООН дебаты по безопасности

ООН, 1 июн — РИА Новости. Знаковым мероприятием в Совете Безопасности ООН в ходе председательства там России в июне будут дебаты по безопасности в свете ситуации на Ближнем Востоке и Северной Африке 25 июня, Россию представит замглавы МИД Сергей Вершинин, заявил в пятницу журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василия Небензя.

"Наше знаковое мероприятие — это дебаты об угрозах миру и безопасности в мире через призму ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Это будет 25 июня, понедельник, утром в 11 часов… Это мероприятие не министерского уровня, но мы призываем участников высокого уровня. Россия будет представлена заместителем министра иностранных дел Сергеем Вершининым", — сказал Небензя.