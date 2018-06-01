В Никарагуа число погибших в протестах за сутки достигло 18 человек

МЕХИКО, 1 июн – РИА Новости. Число погибших в ходе новой волны протестов в Никарагуа в среду достигло 18 человек, еще 218 ранены, сообщает в пятницу портал Prensa со ссылкой на данные специальной комиссии, расследующей гибель людей в результате протестов.

Накануне власти в лице министра здравоохранения признали гибель 15 человек и ранение еще 199.

Протесты в Никарагуа идут с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее. С учетом новых данных, общее число погибших превысило 100 человек.

Комиссия насчитала 11 убитых в Манагуа, еще четырех в Масайе и одного в Эстели.

При этом медики, обследовавшие тела убитых, сообщили, что в ряде случаев причиной гибели стали выстрелы из снайперской винтовки Драгунова (СВД), обычно стоящей на вооружении армейских частей и спецподразделений.