Жители Еревана празднуют день рождения Пашиняна

ЕРЕВАН, 1 июн – РИА Новости. Жители столицы Армении в пятницу на центральной площади празднуют день рождения премьера Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.

Пашинян родился 1 июня 1975 года в городе Иджеван на севере страны. Идея отметить день рождения премьера на Площади Республики появилась у пользователей Facebook.

На площади собралась в основном молодежь. Они устроили дискотеку под открытым небом. Музыкальные номера прерываются скандированием "Поздравляем, Никол". Сам виновник торжества на площади пока не появился.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна. После этого РПА, сохранившая большинство в парламенте, объявила себя оппозиционной силой.