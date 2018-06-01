Необычные круги в небе удивили жителей Латвии

РИГА, 1 июня — РИА Новости. Загадочные белые круги в небе в пятницу, 1 июня, наблюдали жители сразу нескольких городов Латвии. Об этом сообщает Sputnik Латвия.
Необычное явление вызвало недоумение и споры в социальных сетях.
Izskatās, kāds virs Kurzemes pamatīgi riņķojis. pic.twitter.com/m6MlJqhAWQ— Aigars Prūsis 🇱🇻 (@Prusis) 1 июня 2018 г.
"Выглядит, что над Курземе кто-то основательно кружил", — написал житель Лиепаи Айгарс Прусис.
"Интересно, эти следы от самолета в небе Салдуса как-то связаны с #sabrestrike2018 (военные учения. — Прим. ред.) или просто какому-то самолету не дали разрешение сесть", — задался вопросом житель Салдуса Айнарс Манкус.
Отдельные знатоки даже назвали модель самолета, которая могла оставить такие следы.
Virs #Kurzeme #Latvija šobrīd riņķo NATO radioelektroniskās izlūkošanas lidmašīna Boeing E-3A Sentry. pic.twitter.com/aXsDAWKZWJ— BreakingLV (@breakinglv) 1 июня 2018 г.
"Над Курземе сейчас кружит самолет NATO дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry", — написал пользователь @BreakingLV.
"В Латвии начался период интенсивных военных и тренировочных учений. Поэтому по автодорогам Латвии передвигается как латвийская военная техника, так и техника союзников, и в воздухе как в дневное, так и в ночное время летают военные самолеты и вертолеты! Призываем относиться с пониманием", — ответили обеспокоенным гражданам представители Национальных вооруженных сил Латвии.
В Латвии проходят масштабные учения НАТО, в которых будут задействованы тысячи иностранных военнослужащих. Маневры начались 3 мая и будут продолжаться, сменяя друг друга, до 20 июня.
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