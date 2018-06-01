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В мире

Необычные круги в небе удивили жителей Латвии

18:5301.06.2018
(обновлено: 19:24 01.06.2018)
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CC0 / PublicDomainPictures / ОблакоОблакоОблако
CC0 / PublicDomainPictures / Облако

РИГА, 1 июня — РИА Новости. Загадочные белые круги в небе в пятницу, 1 июня, наблюдали жители сразу нескольких городов Латвии. Об этом сообщает Sputnik Латвия.

Необычное явление вызвало недоумение и споры в социальных сетях.

"Выглядит, что над Курземе кто-то основательно кружил", — написал житель Лиепаи Айгарс Прусис.

Геоглиф Кондора на плато Наска в Перу
© AP Photo / Rodrigo Abd
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Видели странные следы на небе и в рижском районе Кенгарагс. Пользователи соцсетей начали гадать о происхождении этого явления. Некоторые предположили, что это следы НЛО, реалисты же сразу догадались, что речь, возможно, идет о военных учениях.

"Интересно, эти следы от самолета в небе Салдуса как-то связаны с #sabrestrike2018 (военные учения. — Прим. ред.) или просто какому-то самолету не дали разрешение сесть", — задался вопросом житель Салдуса Айнарс Манкус.

Отдельные знатоки даже назвали модель самолета, которая могла оставить такие следы.

"Над Курземе сейчас кружит самолет NATO дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry", — написал пользователь @BreakingLV.

Молния в Москве
© AFP 2018 / Mladen Antonov
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Разгадка вскоре обнаружилась. В одном из постов появился ответ представителей латвийской армии.

"В Латвии начался период интенсивных военных и тренировочных учений. Поэтому по автодорогам Латвии передвигается как латвийская военная техника, так и техника союзников, и в воздухе как в дневное, так и в ночное время летают военные самолеты и вертолеты! Призываем относиться с пониманием", — ответили обеспокоенным гражданам представители Национальных вооруженных сил Латвии.

В Латвии проходят масштабные учения НАТО, в которых будут задействованы тысячи иностранных военнослужащих. Маневры начались 3 мая и будут продолжаться, сменяя друг друга, до 20 июня.

Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия >>

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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xxx xx
Никогда никакого нло не было..все это выдумки были выдумки военных из за денег.. На земле кроме самих людей нет иного врага, все таки странные существа эти люди трилоионы трятят на вооружение чтобы сразится и убивать друг друга.. Даже у одновидных животных такого массово не встретишь)))
19:06
01.06.2018
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