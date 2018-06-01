Туск призвал нового премьера Италии проявить единство в решении проблем ЕС

БРЮССЕЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск в связи с назначением нового премьера Италии Джузеппе Конте заявил, что это произошло в "решающий момент" для всего Евросоюза, и для преодоления общих проблем Европы нужно проявлять единство и солидарность.
"От имени Европейского совета поздравляю вас с назначением на пост председателя Совета министров Итальянской Республики. Ваше назначение происходит в решающий момент для Италии и всего Европейского союза", — говорится в поздравительной телеграмме Туска.
Туск отметил, что рассчитывает на работу с Конте в Совете Европы и в рамках G7.
Новое правительство Италии во главе с Конте в пятницу принесло присягу на верность республике в Квиринальском дворце в присутствии Маттареллы.