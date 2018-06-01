Туск призвал нового премьера Италии проявить единство в решении проблем ЕС

БРЮССЕЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск в связи с назначением нового премьера Италии Джузеппе Конте заявил, что это произошло в "решающий момент" для всего Евросоюза, и для преодоления общих проблем Европы нужно проявлять единство и солидарность.

Президент Италии Серджо Маттарелла нашел выход из политического кризиса, который на 88-й день после парламентских выборов завершился формированием правительства во главе с юристом Джузеппе Конте — кандидатом от общественно-политического "Движения 5 звезд" и партии "Лига".

"От имени Европейского совета поздравляю вас с назначением на пост председателя Совета министров Итальянской Республики. Ваше назначение происходит в решающий момент для Италии и всего Европейского союза", — говорится в поздравительной телеграмме Туска.

"Для преодоления наших общих проблем нам как никогда необходимы единство и солидарность. Я твердо верю, что наше сообщество будет процветать только тогда, когда будет основываться на уважительном диалоге и лояльном сотрудничестве, для обеспечения которых я делаю все возможное", — добавил он.

Туск отметил, что рассчитывает на работу с Конте в Совете Европы и в рамках G7.

Новое правительство Италии во главе с Конте в пятницу принесло присягу на верность республике в Квиринальском дворце в присутствии Маттареллы.