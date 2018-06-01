В МИД Приднестровья попросили генсека ООН помочь с гуманитарной проблемой

ТИРАСПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев на встрече со старшим экспертом ООН по правам человека в Приднестровье Томасом Хаммарбергом передал просьбу генсеку ООН Антониу Гутеррешу помочь в решении гуманитарных проблем, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства непризнанной республики.

"Мы также обратились с просьбой об оказании содействия путем определения специального докладчика или мониторинговой группы, которая бы помогла решать нам очень многие гуманитарные проблемы, вызванные ограничением прав и свобод приднестровцев", — приводит пресс-служба слова Игнатьева.

По его словам, речь идет о проблемах в области соблюдения прав и свобод граждан ПМР, возникающих в связи с негативным внешним воздействием со стороны соседних стран.

Хаммерберг подтвердил готовность передать просьбу приднестровской стороны в адрес генерального секретаря ООН, отмечается в сообщении.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.