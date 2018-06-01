Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян во время встречи. 1 июня 2018

Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян во время встречи. 1 июня 2018

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россия и ОАЭ подписали декларацию о стратегическом партнерстве, документ подписан в присутствии президента РФ Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Аль Нахайяна.

Декларация затрагивает такие области партнерства как торгово-экономическое, финансово-инвестиционное, культурно-гуманитарное и научно-техническое сотрудничество, энергетику, политику, сотрудничество в сфере безопасности, а также другие сферы.

О намерении подписать документ стороны сообщили еще в апреле прошлого года по итогам переговоров в Москве. В совместном заявлении Путина и Аль Нахайяна отмечалось, что "стороны заявили о намерении придать российско-эмиратским отношениям характер стратегического партнерства и подготовить соответствующую декларацию".