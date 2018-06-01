В МИД прокомментировали британский доклад о "российской коррупции"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Доклад британского парламента о "российской коррупции в Великобритании" вызывает много вопросов и является "популистским вбросом" в преддверии принятия в стране закона о национальной санкционной политике, заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.

Ранее международный комитет палаты общин британского парламента опубликовал доклад о "российской коррупции в Великобритании", в котором призвал правительство страны ввести санкции против большего числа лиц, связанных со властными структурами РФ, а также нарушающих права человека, и ужесточить их. В докладе под названием "Московское золото: российская коррупция в Великобритании", опубликованном 21 мая, комитет отмечает, что "использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегии и имеет последствия для национальной безопасности" Великобритании.

"Доклад под названием "Золото Москвы. Российская коррупция в Великобритании", содержаний известные огульные обвинения в адрес России, вызывает немало вопросов. Эта публикация, по сути, является еще одним элементом антироссийской кампании британских властей и явно приурочена к завершению рассмотрения в парламенте законопроекта, который нацелен на создание в Великобритании к моменту выхода страны из ЕС в марте 2019 года правовой основы национальной санкционной политики", — заявил Кожин на брифинге в пятницу.

По его словам, принятие этого законопроекта "может значительно осложнить многостороннее взаимодействие в рамках действующих международных механизмов". Он напомнил, что российские и британские власти поддерживают рабочие контакты, в том числе на международных площадках, в рамках борьбы с отмыванием денег.

"Подобные же популистские вбросы лишь несут риски для эффективности столь востребованной работы международных структур. Очевидны также двойные стандарты лицемерной политики Лондона, давно давшего укрытие десяткам российских граждан, обвиняемым в России в совершении преступлений, и отказавшего нам в их экстрадиции для привлечения к ответственности. Хотя многие из них позиционируют себя как политические беженцы, почти все они обвиняются либо в воровстве, либо в мошенничестве в крупных размерах, либо даже в убийствах и экстремизме", — отметил представитель МИД.

По его словам, Москва рассматривает "эту попытку британских парламентариев совместить благие начинания в деле борьбы с отмыванием денег с русофобскими лозунгами и самоутверждения за наш счет как очередное свидетельство сформировавшейся долгосрочной, однако недалекой по содержанию политики консерваторов на российском направлении со всеми вытекающими негативными последствиями для двусторонних отношений".