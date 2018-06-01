Чешский парламент одобрил усиление зарубежных военных миссий

ПРАГА, 1 июн – РИА Новости. Депутаты нижней палаты чешского парламента большинством голосов 140 к 29 одобрили усиление чешских подразделений в составе международных военных миссий, сообщила пресс-служба законодательного органа.
"Против предложения минобороны, одобренного правительством, об увеличении состава чешских подразделений в международных военных миссиях голосовали 29 депутатов от компартии и движения "Свобода и прямая демократия. Остальные 140 депутатов поддержали это предложение", — говорится в сообщении.
Ранее подавляющим большинством голосов предложение минобороны было одобрено членами верхней палаты парламента, сената.
В частности, в Афганистан предполагается направить на 140 военнослужащих больше, увеличив общее их число в этой стране до 390 человек. Помимо Кабула и авиабазы Баграм чешские военные должны быть задействованы также в провинциях Логар и Герат.
В Ираке количество чешских военных должно возрасти с 65 до 110 человек, в том числе планируется, что в этой стране отработает определенный период подразделение противохимической защиты.
Кроме того, в 2019 году, согласно ротации в рамках сил НАТО, чешские ВВС примут участие в защите воздушного простора над странами Балтии.