Чешский парламент одобрил усиление зарубежных военных миссий

ПРАГА, 1 июн – РИА Новости. Депутаты нижней палаты чешского парламента большинством голосов 140 к 29 одобрили усиление чешских подразделений в составе международных военных миссий, сообщила пресс-служба законодательного органа.

"Против предложения минобороны, одобренного правительством, об увеличении состава чешских подразделений в международных военных миссиях голосовали 29 депутатов от компартии и движения "Свобода и прямая демократия. Остальные 140 депутатов поддержали это предложение", — говорится в сообщении.

Ранее подавляющим большинством голосов предложение минобороны было одобрено членами верхней палаты парламента, сената.

Прежний мандат позволял минобороны направлять в международные военные миссии 806 военнослужащих, действующих в Афганистане, Ираке, Мали, Косово, на Голанских высотах и на Синайском полуострове. Согласно новому плану минобороны, еще в этом году число участников миссий должно возрасти до 1081 человека, а в 2019 года — до 1191 человека.

В частности, в Афганистан предполагается направить на 140 военнослужащих больше, увеличив общее их число в этой стране до 390 человек. Помимо Кабула и авиабазы Баграм чешские военные должны быть задействованы также в провинциях Логар и Герат.

Число чешских военнослужащих в Мали планируется увеличить с 50 до 120 человек, при этом их деятельность будет распространена также на страны Сахеля.

В Ираке количество чешских военных должно возрасти с 65 до 110 человек, в том числе планируется, что в этой стране отработает определенный период подразделение противохимической защиты.

Кроме того, в 2019 году, согласно ротации в рамках сил НАТО, чешские ВВС примут участие в защите воздушного простора над странами Балтии.

В целом расширенное таким образом участие чешских военнослужащих в зарубежных миссиях обойдется минобороны республики в 2,1-2,4 миллиарда крон в год (около 100-114 миллионов долларов).