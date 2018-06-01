Женщины-военнослужащие с Украины прибыли на лечение в Эстонию

ТАЛЛИН, 1 июня — РИА Новости. Эстонское Министерство обороны на деньги налогоплательщиков страны уже не в первый раз приглашает пострадавших в результате военных действий в Донбассе украинских военнослужащих на восстановительное лечение в балтийскую республику.

Как сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на посольство Эстонии на Украине, в оздоровительный центр Сели в Раплаской волости для прохождения трехнедельного реабилитационного курса лечения прибыла группа женщин-служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все затраты на их медицинское обслуживание покроет Министерство обороны Эстонии.

Эта группа украинских военнослужащих стала четвертой по счету из проходивших лечение в Эстонии. По сообщению информационного портала Таллинской городской управы Stolitsa, в 2017 году в Эстонии восстановительное лечение прошли 25 украинских военнослужащих, в 2015 году девять, а в 2016 году 30 бойцов ВСУ.

В конце мая во время своего официального визита на Украину президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила расположение ВСУ на занимаемой ими части Донбасса, где встретилась с командующим Объединенного оперативного штаба ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.

Украинский генерал рассказал эстонскому президенту о текущей обстановке в Донбассе и пожаловался ей, что "действующие при российской поддержке террористические войска" якобы регулярно обстреливают гражданские населенные пункты, в то время как "Объединенные силы защищают мирное население и принимают все возможные меры для обеспечения безопасности граждан".

Кальюлайд, в свою очередь, выразила поддержку украинским военным в их действиях в Донбассе.

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