МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Солдат из Глазго Скотт Хауэлл жестоко избил свою девушку, мать двоих детей Мишель Мундт из-за того, что она якобы недожарила котлету по-киевски, пишет шотландская газета Daily Record.

Как сообщили источники, знакомые с семьей, изуродованной Мундт удалось выбраться из квартиры только благодаря родителям.

"Если бы в тот день к ним не зашли папа и мачеха Мишель, она, возможно, не выбралась бы из дома живой", — рассказали собеседники Daily Record.

По их словам, Хауэлл издевался над своей 32-летней возлюбленной в течение года. Его арестовали только после того, как Мишель попала в больницу.

Сообщается, что при задержании шотландец плюнул в женщину-полицейского. Кроме того, у него дома нашли кастет. Хауэлл признал вину по нескольким пунктам, наказание ему назначат в июне.

Собеседники издания подтверждают, что "все началось с котлеты".

"Она приготовила ему котлету по-киевски и картофельные вафли накануне вечером, а он сказал, что она недожарила котлету", — пояснили они.