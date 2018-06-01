В Малайзии задержали 15 человек, планировавших атаки в день выборов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Полиция Малайзии задержала 15 человек, включая иностранцев, которые планировали атаку на немусульман в день всеобщих выборов, прошедших в стране 9 мая, пишет газета Star.

Как сообщил главный инспектор полиции Тан Сри Мохамад Фузи Харун, в ходе операции в пяти штатах страны были задержаны шесть граждан Малайзии, шесть филиппинцев, два из которых имели постоянный вид на жительство, супружеская пара из Северной Африки и один гражданин Бангладеш. Операция проводилась с 27 марта по 9 мая.

Одним из задержанных является 17-летний учащийся средней школы. Он планировал устроить нападения с использованием "коктейлей Молотова" в развлекательных центрах и немусульманских религиозных учреждениях.

По словам представителя полиции, также среди задержанных была 51-летняя домохозяйка, которая в день выборов планировала на автомобиле совершить наезд на людей на одном из избирательных участков. Помимо этого, она планировала использовать автомобиль со взрывчаткой и газовыми баллонами для атаки на религиозные объекты немусульман.