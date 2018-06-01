В Киргизии задержали топ-менеджера "Росинбанка"

БИШКЕК, 1 июл – РИА Новости. Первый заместитель председателя правления "Росинбанка" Андрей Гойхман задержан правоохранительными органами Киргизии по подозрению в подделке документов и легализации преступных доходов на сумму свыше 3 миллиардов рублей, сообщает в пятницу пресс-служба госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями республики.
По данным следствия, начиная с 2014 года трансграничная преступная группа перечисляла денежные средства в крупном размере через банковские учреждения Российской Федерации на территорию Киргизии через ОАО "Росинбанк" на расчетные счета подставных фирм. "В дальнейшем указанные денежные средства, с целью освобождения от налогов и извлечения выгоды под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности, на основании фиктивных документов перечислялись в адрес третьих физических и юридических лиц за пределы Кыргызской Республики", — сообщает ведомство. Данные компании были зарегистрированы в РФ, а также на Сейшельских островах.
Всего, по данным следствия, через эти счета через ОАО "Росинбанк" прошли денежные средства на общую сумму свыше 3 миллиардов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "злоупотребление полномочиями служащими коммерческих организаций", "подделка, документов" и "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем" Уголовного кодекса республики.