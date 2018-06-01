Госдеп распространил рекомендации Трампу по укреплению кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Госдепартамент распространил в четверг рекомендации президенту Дональду Трампу по кибербезопасности, как это предписывал исполнительный указ Трампа от мая 2017 года.
В документах, опубликованных госдепом, говорится, что США будут преследовать пять основных целей по кибербезопасности: укрепление стабильности в киберсфере; продвижение международных обязательств в киберсфере о приемлемом и неприемлемом поведении в киберпространстве; меры повышения взаимного доверия; формирование рамок сотрудничества для "сдерживания в киберсфере", направленного на "пагубную деятельность правительств других стран".
В частности, президенту США рекомендовано "создать политику, в соответствии с которой США будут привлекать к ответственности" нападающие стороны за кибератаки. Предлагается публично объявить, какую именно "пагубную деятельность" США намерены сдерживать.
Рекомендации не содержат названия стран, против которых предлагается разрабатывать подобные меры. В прошлом США обвиняли Россию и Китай в кибератаках на американские учреждения, Москва и Пекин это отрицают. Военные США также заявляли о необходимости сдерживать РФ и КНР в киберсфере. С этой целью был предпринят ряд шагов, в частности, создано полноценное Киберкомандование США в структуре американских вооруженных сил.