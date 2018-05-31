На акции протеста в Тбилиси премьер-министру помешали выступить

ТБИЛИСИ, 31 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прибыл на многотысячную акцию протеста около здания парламента в Тбилиси, однако митингующие подняли шум и не дали ему выступить, трансляцию ведут грузинские телекомпании.
Со своего поста уже ушел главный прокурор #Грузии. Но протестующие требуют отставки всего правительства страны. #Georgia #Protests pic.twitter.com/c0EYYGboWd— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 31 мая 2018 г.
Собравшиеся в центре Тбилиси участники акции, которые вместе с несколькими требованиями также призвали премьера и правительство уйти в отставку, выкрикивали хором "Уходи!". Премьера огораживала охрана, ему удалось лишь сказать в микрофон, что в его интересы как гражданина страны входит правовое расследование данного дела.
Участники акции протеста обещают оставаться на улицах #Тбилиси, пока их требования не будут выполнены. Протестующих становится все больше. #Georgia #Protests pic.twitter.com/9EBvPkxclu— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 31 мая 2018 г.