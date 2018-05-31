Все погибшие при авиакатастрофе на Кубе мексиканцы доставлены на родину

МЕХИКО, 31 мая – РИА Новости. Останки всех шестерых мексиканцев, погибших в результате недавней авиакатастрофы самолета на Кубе, доставлены на родину, сообщает портал Excelsior со ссылкой на МИД страны.
Авиалайнер Boeing 737-200, 18 мая выполнявший рейс Гавана — Ольгин, вскоре после взлета рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту самолета находились 113 человек, включая членов экипажа, 112 из них погибли.
Разбившийся Boeing 737-200 был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh. Главное управление гражданской авиации Мексики приостановило работу Damojh на время проверки ее деятельности.