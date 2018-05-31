Шаманов жалеет, что Саакашвили не поймали во время "Пятидневной войны"

САРАТОВ, 31 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов выразил сожаление, что российские военнослужащие не задержали во время "Пятидневной войны" 2008 года тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили, хотя имели такую возможность.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. В ответ на признание Москвой независимости республик Грузия разорвала дипотношения с РФ.