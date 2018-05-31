Шаманов жалеет, что Саакашвили не поймали во время "Пятидневной войны"

САРАТОВ, 31 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов выразил сожаление, что российские военнослужащие не задержали во время "Пятидневной войны" 2008 года тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили, хотя имели такую возможность.

"Вы помните, когда во время Олимпийских игр началась "Пятидневная война", президент доверил мне командование абхазским направлением генеральной группировки. Мы успешно выполнили поставленные задачи. Единственное, о чем жалею, надо было все-таки Саакашивили поймать, у нас для этого возможности были. Но нам сказали: надо уходить войскам с территории Грузии", — сказал Шаманов в четверг на встрече со студентами аграрного университета в Саратове в рамках всероссийской акции "Вахта Героев Отечества".

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. В ответ на признание Москвой независимости республик Грузия разорвала дипотношения с РФ.