Трамп помиловал режиссера, обличавшего Обаму и Клинтон

ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг помиловал консервативного журналиста и режиссера Динеша Д'Сузэ, известного по фильмам, обличающим Барака Обаму и Хиллари Клинтон.

Д'Сузэ был осужден в 2014 году на пять лет условно за пожертвование, которое он сделал от чужого имени в поддержку кандидата на выборах в сенат штата Нью-Йорк.

Трамп ранее анонсировал свое решение, заявив на своей странице в Twitter, что "наше правительство поступило очень нечестно" с Д"Сузэ.

Д'Сузэ – 47-летний американец индийского происхождения из католической семьи. В конце 80-х годов работал политическим советником в администрации Рональлда Рейгана. С самого начала своей карьеры он был убежденным республиканцем и сторонником консервативных американских ценностей. Либеральная общественность нередко критиковала Д'Сузэ за антифеминизм и отрицание однополых браков.

Кроме того, он прославился своими неоднозначными комментариями о методах борьбы с исламскими террористами. В частности, о печально известной американской тюрьме "Абу-Грейб" в Ираке, где пытали заключенных, Д'Сузэ как-то сказал, что условия там были "сопоставимы с некоторыми недорогими отелями на Ближнем Востоке".

Однако гораздо чаще журналист критиковал именно либеральные ценности Америки, а также попытки навязать эти ценности остальному миру, в том числе мусульманам. Именно с таких позиций он выступил автором нескольких документальных фильмов "2016: Америка Обамы" (2012), "Америка: Представьте мир без нее" (2014) и "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии" (2016), в которых критиковал соответственно президента США Барака Обаму и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Противники Д'Сузэ заявляли тогда, что обвинения, выдвинутые им, не обоснованы и не имеют под собой доказательств.