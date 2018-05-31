Шаманов рассказал, кто помог Януковичу попасть в Россию после переворота

САРАТОВ, 31 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Российские десантники переправили в Россию бывшего украинского президента Виктора Януковича в 2014 году, заявил в четверг глава комитета Госдумы по обороне, бывший глава ВДВ РФ генерал-полковник Владимир Шаманов.

Депутат саратовской городской думы Герой России Александр Янклович, указывая на важные вехи в биографии Шаманова, на встрече генерала со студентами аграрного университета в Саратове в рамках всероссийской акции "Вахта Героев Отечества" сказал: "А если спросите, кто на территорию России привез… Януковича, он тоже, наверное, ответит, если об этом уже можно говорить".

"Десантники его привезли", — ответил Шаманов.

На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.