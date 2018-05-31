ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Вооруженные силы США имеют хороший опыт времен Второй Мировой войны по нейтрализации сил противника, расположенных на изолированных островах, заявил представитель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

"У нас был большой опыт во время Второй Мировой войны по подавлению небольших изолированных островов. Это ключевой навык, который есть у военных США, и то, что мы делали раньше. Не стоит в этом видеть больше, чем просто заявление и исторический факт", — заявил Маккензи на брифинге.

Во время Второй Мировой войны главный театр военных действий для США находился в Тихом океане, где американские войска вели боевые действия с японской армией преимущественно на островах.

Ранее в Пентагоне сообщили, что Китай развернул противокорабельные ракеты, зенитно-ракетные комплексы и электронные глушители в районе спорных островов Спратли в Южно-Китайском море.

У Китая и ряда стран региона: Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. США заявляют, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.