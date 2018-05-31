Иванишвили оценил решение главного прокурора Грузии уйти в отставку

ТБИЛИСИ, 31 мая – РИА Новости. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили назвал достойным шагом отставку главного прокурора Ираклия Шотадзе.
"К сожалению, события развивались таким образом, что со стороны определенной части общества под сомнение встало доверие следствию, за которым последовало чрезвычайно достойное и полное высокой политической и моральной ответственности решение главного прокурора. Отставка Ираклия Шотадзе является абсолютно новым стандартом, утверждение которого было главной целью народной революции 2012 года под руководством "Грузинской мечты", — сказано в заявлении Иванишвили, которое приводит пресс-служба партии "Грузинская мечта".
Как передает корреспондент РИА Новости, митинг продолжается у здания грузинского парламента, протестующие требуют "наказать всех виновных в фальсификации результатов расследования".