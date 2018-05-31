Иванишвили оценил решение главного прокурора Грузии уйти в отставку

ТБИЛИСИ, 31 мая – РИА Новости. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили назвал достойным шагом отставку главного прокурора Ираклия Шотадзе.

У здания Главной прокуратуры ранее прошел митинг, после которого в отставку ушел руководитель ведомства Шотадзе. Инициатором акции протеста стал Заза Саралидзе — отец убитого в центре Тбилиси в потасовке в декабре прошлого года 16-летнего подростка. Он считает, что прокуратура проводит расследование этого дела необъективно и покрывает одного из участников инцидента, сына бывшего сотрудника ведомства. В четверг Тбилисский городской суд оправдал одного из обвиняемых, а второму переквалифицировал обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства. Это вызвало гнев отца убитого подростка.

"К сожалению, события развивались таким образом, что со стороны определенной части общества под сомнение встало доверие следствию, за которым последовало чрезвычайно достойное и полное высокой политической и моральной ответственности решение главного прокурора. Отставка Ираклия Шотадзе является абсолютно новым стандартом, утверждение которого было главной целью народной революции 2012 года под руководством "Грузинской мечты", — сказано в заявлении Иванишвили, которое приводит пресс-служба партии "Грузинская мечта".

При этом он отмечает, что лично знаком с Шотадзе и уверен в его профессионализме.

Как передает корреспондент РИА Новости, митинг продолжается у здания грузинского парламента, протестующие требуют "наказать всех виновных в фальсификации результатов расследования".