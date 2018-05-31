В ЛНР заявили, что завербованный Киевом агент сдался ополченцам

ЛУГАНСК, 31 мая — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики заявило, что житель ЛНР, ранее завербованный Службой безопасности Украины, явился в ведомство с повинной.

"Агент СБУ, житель ЛНР Владислав Степанов с псевдонимом "Адепт" отказался от шпионажа в пользу Украины и явился с повинной в министерство государственной безопасности ЛНР", — сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ведомство также опубликовало видеозапись беседы Степанова с сотрудниками министерства госбезопасности. На ней видно, как Степанов признался, что его завербовал сотрудник СБУ на пункте пропуска через линию соприкосновения "Станица Луганская". Он также заявил, что ему дали псевдоним и поручили собирать сведения военного характера, составляющие государственную тайну.

"Начали рассказывать, что я тяну на уголовную ответственность, и предложили, что если я не хочу никаких проблем, написать подписку о сотрудничестве с органами СБУ", — заявил Степанов. Он добавил, что понимал — такие действия повлекут за собой уголовную ответственность в ЛНР, и, вернувшись в республику, решил явиться с повинной.